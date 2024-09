Die russischen Streitkräfte haben ihren ersten bedeutenden Gegenangriff auf die von der Ukraine besetzten Gebiete in der Region Kursk gestartet . Elemente zweier russischer Eliteeinheiten, der 155. Marine-Infanterie-Brigade und des 51. Garde-Luftangriffsregiments, die beide aus der Ukraine verlegt worden waren, führten den Angriff aus. In einer gut durchgeführten Operation drängten sie die 103. Brigade der ukrainischen Territorialverteidigung zurück, eroberten bereits die Kleinstadt Snagost zurück und näherten sich Ljubimowka.

Die Entsendung von zwei Eliteeinheiten in die Kursk-Region von russischer Seite aus könnte frühere Informationen bestätigen, wonach der russische Präsident Wladimir Putin dem russischen Militär befohlen hat, die Region Kursk bis Anfang Oktober zu befreien.

Ukraine setzt Angriffe fort

In der Zwischenzeit setzten die ukrainischen Streitkräfte ihre Angriffe fort. Sie durchbrachen die russische Grenze an einer anderen Stelle westlich des größeren Vorstoßes bei Nowy Put und drängen Berichten zufolge in Richtung Gluschkowo.