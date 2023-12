Moskau kritisiert deutschen Botschafter nach Friedensaufruf

Der neue deutsche Botschafter in Moskau Alexander Graf Lambsdorff sorgt mit einem Friedensaufruf bei einem Konzert für Unmut im Kreml. Eine Sprecherin kritisiert ihn nun scharf.

Neu im Amt erntet Alexander Graf Lambsdorff, deutscher Botschafter in Russland, Kritik aus dem Außenministerium des Landes. Quelle: picture alliance/dpa/TASS | Vyacheslav Prokofyev

Das russische Außenministerium hat den deutschen Botschafter in Moskau, Alexander Graf Lambsdorff , wegen seines Gedenkens an die Kriegsopfer scharf kritisiert. Die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa schrieb am Samstagabend auf ihrem Telegram-Kanal:

Es ist sehr schade, dass der deutsche Botschafter vergessen hat, seiner Regierung für die regelmäßigen Waffenlieferungen ins Gebiet des ukrainischen Konflikts zu "danken". Maria Sacharowa, Sprecherin des Außenministeriums

Graf Lambsdorff hatte zuvor bei einem Weihnachtskonzert in Moskau vor mehreren Hundert Zuschauern an die Opfer des Krieges in der Ukraine und im Nahen Osten gedacht und Krieg als "nicht unausweichlich" beschrieben.

Wir wissen, dass Krieg nicht unausweichlich ist. Menschen, Völker, Nationen können auch in schwierigen Fragen eine friedliche Einigung herbeiführen, wenn der Wille da ist. Alexander Graf Lambsdorff

Lambsdorff: 2024 "friedliche Lösung finden"

"Wir können und wir müssen trotz aller Unterschiedlichkeit von Interessen und Überzeugungen gemeinsam eine friedliche Lösung finden." Weihnachten sei das Fest des Friedens. "Und für den Frieden wollen wir auch im nächsten Jahr arbeiten", sagte der Botschafter bei dem traditionellen Konzert, das eines der selten gewordenen größeren Ereignisse ist, bei dem Deutsche und Russen in der Hauptstadt noch zusammenkommen.

In der Kathedrale der Unbefleckten Empfängnis der Heiligen Jungfrau Maria rief der Geistliche Kirill Gorbunow zu einem friedlichen Miteinander auf. Russen und Deutsche sollten sich nicht durch das Böse spalten lassen, sagte der Generalvikar des römisch-katholischen Erzbistums Mutter Gottes von Moskau.

Moskau sieht Doppelzüngigkeit bei Lambsdorff

Sacharowa warf dem Diplomaten daraufhin Doppelzüngigkeit vor. Schließlich habe die Regierung in Berlin das Weihnachtsfest noch nie zum Anlass für offizielle Friedensaufrufe genommen. "In der Kathedrale der Unbefleckten Empfängnis sollte er beten und nicht Gotteslästerung begehen", schimpfte sie.

