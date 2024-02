Zwei Jahre Krieg: Ukrainische Soldaten - verzweifelt gesucht

Die Rekrutierung von Freiwilligen kommt nur schleppend voran. Im Dezember kündigte Präsident Wolodymyr Selenskyj an, bis zu einer halben Million weitere Soldaten zu mobilisieren . Er will ein "effizientes Rotationssystem" der verfügbaren Truppen einführen und verweist darauf, dass von den "fast eine Million Männern", die bislang eingezogen wurden, derzeit nur "eine Minderheit" an der Front eingesetzt werde.