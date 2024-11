Donald Trumps Triumph wird Amerika und die Welt verändern

Die Republikaner haben die US-Wahl haushoch gewonnen. Im Kongress sichern sich die Republikaner in beiden Kammern die Mehrheit.

Nichts konnte Trump stoppen: weder seine Verurteilung, die Anklagen wegen seines Versuchs, das Wahlergebnis 2020 zu kippen, noch seine Lügen, seine radikale Agenda, seine teils faschistische Rhetorik oder die Warnungen von ehemaligen Mitarbeitern. In der Wahlnacht bedankt er sich bei seinen MAGA-Anhängern (Make Amerika Great Again), und sprach von der "größten politischen Bewegung aller Zeiten". Amerikas Volk habe Kontrolle über sein Land zurückgewonnen.

Trump hat seine Wählerschaft vergrößert

Während sein Wahlsieg 2016 gegen Hillary Clinton fast wie ein historischer Unfall wirkte, von dem selbst Trump überrascht war, sendet sein Sieg jetzt ein deutliches Signal. Es ist klar, wer Donald Trump ist. Es ist klar, dass das Amt ihn nicht verändert. Es sieht danach aus, dass eine Mehrheit der amerikanischen Wähler genau das will.

Harris' Niederlage wirft große Fragen für Demokraten auf

Warum ist das so? Diese Frage werde sich vor allem auch die Demokraten stellen müssen. Kamala Harris ist die zweite Frau, die das Rennen gegen Donald Trump verloren hat. Die Schuldzuweisungen innerhalb der Partei werden nicht lange auf sich warten lassen. Die Wahl Trumps ist auch ein herber Kratzer im Vermächtnis des aktuellen Präsidenten.

Joe Biden, dem es gelungen ist, die US-Wirtschaft wieder fit zu machen und der viele Gesetze umsetzen konnte, hat einen großen politischen Fehler gemacht. Seine Einschätzung, nur er könne gegen Trump gewinnen, hat die Demokraten in eine Situation gebracht, aus der sie sich nach seinem Rückzug nicht mehr befreien konnten.

Der Republikaner Donald Trump hat die Präsidentschaftswahl in den USA gewonnen. Michael Werz (Center for American Progress) und Peter Rough (Hudson Institute) analysieren die Ergebnisse der US-Wahl.

Trump in zweiter Amtszeit mit wesentlich mehr Macht

Trumps Sieg wird Amerika und die Welt verändern. Er ist das Ergebnis einer unzufriedenen, zutiefst gespaltenen Gesellschaft, in der viele demokratische Institutionen in den vergangenen Jahren einen großen Vertrauensverlust erlebt haben. Trumps Anhänger werden sich durch den Sieg ihres Kandidaten bestärkt fühlen, sie sehen sich als Teil einer Bewegung, die den Status Quo zerstören will.