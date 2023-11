Ukraine: Wieso Resnikow ausgetauscht werden musste

Die Frage, was sie zu ihrem neuen "Chef" sagen, führt bloß zu Schulterzucken. Dass der ukrainische Präsident Selenskyj seinen Verteidigungsminister Oleksij Resnikow entlassen hat und Rustem Umerow sein Nachfolger werden soll , lässt sie hier kalt. "Wir sitzen wochenlang in unserem Schützengraben wie in einem Haus", sagt Serhij, der seinen Nachnamen nicht im Web lesen möchte. "Jetzt gehen wir zur Tür hinaus und kommen in eine andere Welt, in der wir uns gerade nicht zurechtfinden."