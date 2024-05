Interview: EU-Kommissarin Johansson über Migration und Asyl

Brüssel will die illegale Migration stoppen. Jahrelang scheiterte die EU an der Flüchtlingspolitik. Nun haben sich die EU-Staaten auf einen Migrationspakt geeinigt , darin schnelle Asylverfahren schon an Europas Außengrenze, schnellere Abschiebung und eine bessere Verteilung der Flüchtlinge in Europa. Die EU will auch mit Transitländern wie Tunesien enger zusammenarbeiten. Ein Gespräch mit Ylva Johannson, der EU-Kommissarin für Migration.