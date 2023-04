Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko hieß zuletzt Tausende russische Truppen in seinem Land willkommen, erlaubte dem Kreml, das Land für den Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar 2022 zu nutzen, und bot an, taktische Atomwaffen in seinem Land zu stationieren. Eine direkte Beteiligung von Belarus an den Kämpfen vermied er jedoch bisher.