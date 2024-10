Antisemitismus-Vorwurf gegen Bundestagsvizepräsidentin Özoguz

Bundestagsvizepräsidentin Aydan Özoguz ( SPD ) sieht sich wegen eines geteilten Beitrags zum Gaza-Krieg mit dem Vorwurf des Antisemitismus konfrontiert. Die SPD-Politikerin habe auf ihrem Instagram-Account "einen antisemitischen Post einer antisemitischen Organisation verbreitet und damit Israel der Kriegsverbrechen geziehen", sagte Unions-Parlamentsgeschäftsführer Thorsten Frei ( CDU ) am Freitag im Bundestag . Seine Fraktion sei "entrüstet, enttäuscht und auch befremdet".

Der Generalsekretär der CSU , Martin Huber, forderte Özoguz zum Rücktritt auf. "Antisemiten haben keinen Platz in deutschen Parlamenten und schon gar nicht als Bundestag-Vizepräsidentin", schrieb Huber auf X.

Post von israelkritischer Organisation geteilt

Die Bundestagsvizepräsidentin hatte am Mittwoch nach Angaben ihres Büros einen Post der israelkritischen Organisation "Jewish Voice for Peace" als Instagram-Story geteilt. Die Organisation setzt sich nach eigenen Angaben für eine "palästinensische Befreiung und Judentum jenseits von Zionismus" ein. Die zionistische Bewegung entstand im 19. Jahrhundert mit dem Ziel, einen jüdischen Nationalstaat zu schaffen - 1948 wurde Israel gegründet.

Auf einem Screenshot, der in den sozialen Netzwerken kursiert, ist ein Flammeninferno zu sehen. Dabei steht der Satz "This is Zionism" ("Das ist Zionismus"). Instagram-Stories werden nach 24 Stunden automatisch gelöscht, der Beitrag lässt sich nicht mehr abrufen.