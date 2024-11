Fußball: Watzke und BVB kämpfen gegen Antisemitismus

Elf Jahre später ist dem Klub der Wandel gelungen. Heute erhält Borussia-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke den Leo-Baeck-Preis, die höchste Auszeichnung des Zentralrats der Juden . Watzke setze "sich seit vielen Jahren mit voller Überzeugung für unsere offene Gesellschaft ein", heißt es in einer Mitteilung des Zentralrats. Bei der Verleihung in Berlin wird Hendrik Wüst, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, die Laudatio halten.

BVB bietet Bildungsreisen in KZ-Gedenkstätten an

Watzke steht für das Engagement eines Klubs, das im europäischen Fußball selten ist: Nach Jahren der öffentlichen Kritik ließ sich der BVB seit 2012 von externen Wissenschaftlern beraten. Ab 2014 bot der Verein seinen Fans und Mitarbeitenden Bildungsreisen in KZ-Gedenkstätten an, inzwischen sind es mindestens drei pro Jahr.

"Fußballfans haben eine hohe Identifikation mit ihrem Verein und ihrer Stadt", sagt Daniel Lörcher, einer der prägenden BVB-Mitarbeiter in der Prävention gegen Antisemitismus . "Diese Identifikation bietet einen Einstieg in unsere Projekte."

Borussia fördert Gedenkprojekte

Mehrfach luden der Klub und Fans Angehörige der Opfer und Geiseln der Hamas nach Dortmund ein. "Als israelischer Fan mit deutschen Wurzeln bedeutet mir das sehr viel", sagt Adam Lahav von den "Israelischen Borussen", einem Fanklub, der vor allem Mitglieder in Israel in Deutschland hat.

Doch in der internationalen Fanszene gibt es auch Stimmen, die Borussia Dortmund eine einseitige Positionierung für Israel vorwerfen. Etliche von ihnen lobten in sozialen Medien die Fans von Celtic Glasgow, die bei ihrem Champions-League-Spiel in Dortmund palästinensische Flaggen zeigten.

Prävention fernab der Öffentlichkeit

Nach dem 7. Oktober sind er und seine Kollegen auf die Jüdische Gemeinde in Dortmund zugegangen, die immer wieder für das militärische Vorgehen Israels in Gaza in Mithaftung genommen wurde. "Wir haben gesagt: Wir stehen an eurer Seite", erzählt Lörcher. "Das sind Menschen aus unserer Stadt, die sich für etwas rechtfertigen müssen, womit sie überhaupt nichts zu tun haben."