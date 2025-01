Bundestagswahl: Wie viel Macht haben die Kleinparteien?

CDU-Chef Merz will die Migrationspolitik verschärfen, "unabhängig davon, wer zustimmt". Das sei mit EU-Recht jedoch gar nicht vereinbar, so Politikwissenschaftlerin Römmele.

Warum kleine Parteien den großen Unterschied machen können

Zweierbündnis oder Dreierbündnis?

Scheitern Parteien an der Fünf-Prozent-Hürde, verpassen sie in der Regel den Einzug in den Bundestag. Dadurch erhöht sich der relative Anteil der Bundestagssitze größerer Parteien. Dies beeinflusst nicht nur die Sitzverteilung, sondern auch die Koalitionsoptionen.

Ziehen eine oder mehrere Kleinparteien ein, könnte möglicherweise ein Dreierbündnis für eine stabile Regierung von Nöten sein. "Und wenn es dann Schwarz-Rot-Grün sein sollte, dann hätten wir zwei Parteien der letzten, so unbeliebten Ampel-Regierung in einer neuen Regierung", so Römmele.

Diesen Einfluss haben unentschlossene Wähler

Ein entscheidender Faktor in dem Zusammenhang sei die Gruppe der unentschlossenen Wähler. Laut Römmele ist der Wahlkampf vier Wochen vor der Wahl in einer entscheidenden Phase: "Wir schätzen in der Wahlforschung, dass noch ungefähr ein Drittel der Bevölkerung unentschlossen ist, also noch offen für Wahlkampfeinflüsse."