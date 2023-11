Hamas-Geiseln: Angehörige dringen auf Handeln Deutschlands

Die Angehörige Roni Roman sagte am Donnerstag nach dem Treffen im Deutschen Bundestag

Wir sprachen darüber, dass wir wirklich erwarten, dass Deutschland nicht nur auf der Seite Israels steht und sich auf unsere Seite stellt, sondern aktiv handelt und eine Rolle in diesem Krieg übernimmt.

Ihre Schwester und deren Kind gehören zu den Entführten. "Sie waren zusammen bei ihren Schwiegereltern", berichtete sie. "Am nächsten Morgen wachten sie auf und wurden von Terroristen aus dem Haus verschleppt", so Roman.

Unter den Geiseln der Hamas sind auch deutsche Staatsbürger. Ihre Familien in Berlin stehen unter Schock – und finden Halt in der jüdischen Community. 17.10.2023 | 2:51 min

Angehörige fordert unvezügliche humanitäre Hilfe

Israel: "Sie gehen von Beerdigung zu Beerdigung"

Auch von Adi Zalesky sind Angehörige entführt worden. Er habe ein paar Tage nach dem Angriff der Hamas ein Video mit seiner Tante gesehen, die in ihrem Pyjama "barfuß auf Beton" lief und von fünf Terroristen festgehalten worden sei. "Allein in dem Kibuz, in dem sie lebten, sind 140 Tötungen bestätigt", sagte Zalesky. Das seien zehn bis 15 Prozent aller Einwohner.