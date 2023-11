Klingbeil über Haushaltssperre: "Enorme Bewährungsprobe"

SPD-Chef Klingbeil im ZDF-Interview zum Haushalts-Streit 22.11.2023 | 6:15 min

Das Karlsruher Haushaltsurteil stellt die Ampel-Koalition vor große Herausforderungen. Der Haushalt für 2024 wird deshalb kommende Woche nicht beschlossen. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil spricht von einer "enormen Bewährungsprobe" für die Regierung, bleibt aber zuversichtlich.

Schauen Sie sich das Video in voller Länge an oder lesen Sie es hier in Auszügen. Das sagt Lars Klingbeil über ...

... die Reaktion der Regierung auf das Karlsruher Urteil

Lars Klingbeil ( SPD ) spricht von einem "weitreichenden Urteil", welches von der Regierung in Ruhe ausgewertet werden müsse. "Für mich ist wichtig, dass das in aller Gründlichkeit passiert", meint der SPD-Generalsekretär. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts und seine Folgen seien "eine enorme Bewährungsprobe" für die Regierung, aber:

Lieber eine Woche, zwei Wochen länger darüber reden und die richtigen Entscheidungen treffen, als dass man jetzt zu schnell handelt und nachher dann vielleicht doch Fehler macht. Lars Klingbeil, SPD-Generalsekretär

Klingbeil erwarte nun eine schnelle Entscheidung von der Regierung. "Die Unternehmen, die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land brauchen auch eine Klarheit", sagt er. In einer Phase der Unsicherheit müsse die Regierung dafür sorgen, dass Deutschland schnell wieder einen Haushalt habe, so Klingbeil.

Es geht um 60 Milliarden Euro. Haushaltsmittel zur Bekämpfung der Coronakrise dürfen laut Bundesverfassungsgericht nicht in den Klima- und Transformationsfond umgeschichtet werden. 15.11.2023 | 2:22 min

... über stockende Investitionen durch das Urteil

Sondervermögen seien in der Bundesregierung und auch in vielen Bundesländern nicht neu, stellt Klingbeil klar. Jedoch sei nicht nur die Umschichtung von Geldern in den Klima- und Transformationsfonds aus anderen Sondervermögen durch das Urteil abgelehnt worden. Auch die Schuldenbremse sei dadurch verworfen worden, meint er. "Und deswegen glaube ich auch müssen wir in der Regierung jetzt sehr pragmatisch darüber reden: Wie können wir sicherstellen, dass mehr Investitionen geleistet werden?", sagt er.

Wir können ja nicht einfach aufhören zu investieren. Da geht es um Arbeitsplätze in diesem Land, da geht es um die Wirtschaftskraft des Landes. Lars Klingbeil, SPD-Generalsekretär

"Wer jetzt meint mit diesem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes brechen wir einfach alle Investitionen in die wirtschaftliche Stärke dieses Landes ab, der schadet am Ende dem Standort Deutschland", sagt der SPD-Politiker. Man müsse nun schnell klären, wo das Geld für Investitionen herkommen könne.

Anteile der einzelnen Posten am Bundeshaushalt 2024 Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

... die anstehenden Diskussionen zum Haushalt in der Regierung

Es müsse jetzt eine "ideologiefreie, pragmatische Debatte" in der Regierung geben, sagt Klingbeil weiter. Einen Abbruch von Investitionen würde die SPD "nicht mitmachen". "Deswegen sind wir jetzt bereit, wirklich zu suchen", so Klingbeil und fordert eine "klare Verabredung". "Wir sind zu dieser Debatte bereit, und ich schätze es so ein, dass die beiden Koalitionspartner das auch tun".

Von Einsparungen beim Sozialstaat hält Klingbeil nichts. "Da weiß doch jeder, der rechnen kann, das mit Vorschlägen beim Sozialstaat zu kürzen, diese Milliardensummen zu kürzen, wir den gesellschaftlichen Zusammenhalt in diesem Land gefährden", meint er. "Wir müssen andere Ideen prüfen".

Wir werden uns einigen in der Koalition, da bin ich optimistisch, das haben wir immer gezeigt. Lars Klingbeil, SPD-Generalsekretär