Landtagswahl: Wer wird Ministerpräsident in Hessen?

In Bayern und Hessen werden heute neue Landtage gewählt. Seit 8 Uhr sind die Wahllokale geöffnet. In Hessen regiert seit 2014 ein Bündnis aus CDU und Grünen. 08.10.2023 | 0:18 min

Also wird der CDU-Spitzenkandidat nervös auf die Prognosen um 18 Uhr warten, darauf hoffen, dass seine Partei mit klarem Vorsprung durchs Ziel geht. Und wenn Boris Rhein nebenbei noch verkünden kann, den Abwärtstrend der Christdemokraten in Hessen gestoppt zu haben - 2018 kamen sie auf 27 Prozent - dann wird seine Rechnung aufgegangen und seine Position innerhalb der Partei fundamental gefestigt sein.

Ministerpräsident Boris Rhein von der CDU könnte seinen Posten behalten, seine Partei liegt in den Umfragen mit Abstand vorne. SPD und Grünen verlieren dagegen. Die AfD - auch in Hessen im Aufwind. 07.10.2023 | 7:21 min

SPD in Hessen muss mit historisch schlechtem Ergebnis rechnen

Das Thema des Wahlkampfes "kam von außen, das kam von Berlin und das kam von der Migration", berichtet Peter Wagner, ZDF-Studioleiter in Hessen. 04.10.2023 | 5:41 min

Die gebürtige Hessin und familiär geprägte Sozialdemokratin mit langjähriger Erfahrung muss bangen. Was die Krönung ihrer politischen Laufbahn hätte werden sollen , könnte zum Stolperstein werden: Eine Hessen-Ampel scheint außerhalb jeder Reichweite - und nur ein solches Bündnis könnte ihr zum Amt in der Staatskanzlei verhelfen.

Also wird der Hessen-Wahlkampf für Faeser eine Episode bleiben, es droht das historisch schlechteste Ergebnis im einst "roten Hessen". Wie es weitergeht in der hessischen SPD, deren Vorsitzende sie ist, wie es weitergeht in Berlin - Fragen, die sich unweigerlich nach dem Wahlabend stellen werden.