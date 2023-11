Gedenken im Bundestag: Überlebende erinnert an Holocaust

Der 27. Januar ist der. Die im Bundestag abgehaltene Gedenkveranstaltung ist von Bundestagspräsidentin Bärbel Bas eröffnet worden. Bas rief in ihrer Rede zum Gedenken an die Menschen auf, die in der NS-Zeit wegen ihrer sexuellen Orientierung oder ihrer geschlechtlichen Identität verfolgt und ermordet wurden.