Paus legt Zahlen vor: So viel soll Kindern ab 2025 zustehen

Unionsfraktionschef Friedrich Merz kritisierte die Koalitionspläne . "Bei der Kindergrundsicherung wird der bürokratische Aufwand so hoch sein, dass am Ende des Tages bei den Kindern kaum etwas ankommt", sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Das Land ersticke in Bürokratie.