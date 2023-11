Ampel nach Meseberg: Das Märchen vom geräuschlosen Regieren

Die Streitpunkte hinter sich lassen, das war das Ziel der Kabinetts-Klausur. Wie das Vorhaben, insbesondere beim Thema Bürokratie, gelungen ist, zeigen die Ergebnisse von Meseberg. 30.08.2023 | 1:56 min

Wir sind eine Regierung, wo gehämmert, geschraubt wird. Das führt zu Geräuschen, wie Sie schon festgestellt haben. Aber es kommt eben auch was raus.

Massive Konflikte in der Ampel bleiben

Die Zitate vom Hämmern und Schrauben dürften jetzt schon in jedem Online-Artikel über die Kabinettsklausur stehen (in diesem hier ja auch). Morgen werden sie wahrscheinlich in jeder zweiten Überschrift einer Tageszeitung zu lesen sein. Man soll sich Scholz, Lindner und Habeck offenbar im niedlichen "Bob, der Baumeister"-Kostüm vorstellen.