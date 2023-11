Experte zu Ampel-Beschlüssen: "Das ist nicht der große Wurf"

Wirtschaftsberater Rasenberger sieht keinen großen Wurf beim Wachstumspaket. Die Ampel müsse deutlich mehr tun, um abwanderungswillige Unternehmen im Land zu halten. 30.08.2023 | 12:57 min

Bei der Kabinettsklausur in Meseberg demonstriert die Ampel-Regierung Geschlossenheit . Sogar auf ein Gesetz hat sie sich geeinigt: Das Wachstumschancengesetz. Allerdings ist Wirtschaftsexperte Peter E. Rasenberger nicht ganz so begeistert. "Nein, das ist nicht der große Wurf", sagt der Thinktank-Gründer bei ZDFheute live.

Kern des Gesetzes ist eine Prämie für Investitionen in den Klimaschutz. Bei der Einigung auf das Gesetz sei es wohl auch sehr darum gegangen, "Handlungsfähigkeit zu präsentieren", vermutet Rasenberger. Damit sollte gezeigt werden, "dass es jetzt vorangeht". Die Ampel-Koalition hätte das Gesetz dem Experten zufolge auch schon früher verabschieden können.

Die Regierung wird schon in den nächsten Wochen und Monaten eingeholt werden von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung.

Rasenberger befürchtet sogar eine Immobilienkrise. In den letzten paar Tagen seien mehr Immobilienvermögen in die Insolvenz gerutscht als die sieben Milliarden des Pakets. "Dieses Sieben-Milliarden-Paket wird verpuffen."

Mit den Beschlüssen der Kabinettsklausur will die Bundesregierung die Wirtschaft wieder ankurbeln. Doch Opposition und Wirtschaftsvertreter halten die Ergebnisse für unzureichend. 31.08.2023 | 1:25 min

Wirtschaftsexperte: Mehr Gesetze als alle anderen Länder

Den Unternehmen sollen in Zukunft außerdem Abschreibungen leichter gemacht werden. Das sei schön und wirksam, aber löst laut Rasenberger die derzeitigen wirtschaftlichen Probleme nicht ausreichend:

Alles, was die Ampel-Koalition auf der Klausur nun beschlossen hat, hätte längst schon beschlossen werden können, betont der Wirtschaftsexperte. Auch beim Abbau von Bürokratie. Auch wenn es gut sei, was nun beschlossen wurde. "Wenn sie im Kern Bürokratie abbauen wollen, muss man doch erkennen, dass wir in einem Land leben, das mehr Gesetze hat als jedes andere Land auf diesem Planeten."