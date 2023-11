Landtagswahl in Bayern: Das sind die Spitzenkandidaten

In der Corona-Pandemie gewann Söder zwar bundesweit den Ruf eines Machers und galt 2021 auch als "Kanzlerkandidat der Herzen". Während er in den Monaten nach dem verlorenen Unions-internen Kanzlerkandidatenduell als schlechter Verlierer immer wieder gegen Armin Laschet stichelte, arbeitete er in Bayern an seinem öffentlichen Bild.