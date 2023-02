Ob und wann Deutschland direkt am Krieg in der Ukraine teilnimmt, diese Debatte hatte sich gerade erst wieder an einer Aussage von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock entzündet. Sie hatte in der vergangenen Woche bei der Parlamentarischen Versammlung des Europarats in Straßburg gesagt: "Wir führen einen Krieg gegen Russland und nicht gegeneinander."