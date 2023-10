Die Regierung müsse ihn loswerden, so schnell wie möglich, fordert Amir Abu Ganem. Alles, was ihn interessiere, sei Waffen herauszugeben, damit die Leute in Israel einander töteten. Diese Furcht ist nicht unbegründet: Im Mai 2021 kam es während einer israelischen Militär-Operation in Gaza zu Ausschreitungen in mehreren Orten, auch in Ramla. Araber und Juden gegeneinander.