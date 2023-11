Ein weiterer Schauplatz: Cornell University in New York. In einem Online-Forum drohte ein Student, er werde "ein Sturmgewehr auf den Campus bringen" und jüdische Menschen erschießen, so die US-Staatsanwaltschaft. In einem anderen Beitrag kündigte er an, die überwiegend koschere Mensa der Universität "in die Luft zu jagen". Daraufhin wurde den Studierenden geraten, die Cafeteria zu meiden: