"Ziemlich ruppig", sagt Grünen-Chefin Ricarda Lang, ist es in den letzten Wochen in der Ampel-Koalition zugegangen. Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) zeigte sich erzürnt, dass sein Entwurf zur Wärmepumpen-Pflicht öffentlich geworden ist. Eine hitzige Debatte schloss sich an. Jetzt, sagt Lang, müsse Einigung her. Und: "Die Einigung muss sich an der Realität der Klimakrise messen lassen." "Es wird keine Verschrottungsorgie geben", sagt die Grünen-Chefin in der ZDF-Sendung "maybrit illner".