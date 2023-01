Friedrich Merz' harte Kritik an Menschen mit Migrationshintergrund will Hubertus Heil (SPD) so nicht stehen lassen. "Was nicht geht, ist: alles in einen Topf, einmal herumrühren, eine populäre Rede halten und auf Applaus setzen, aber das Problem nicht lösen", sagte der Bundesminister für Arbeit und Soziales am Mittwochabend bei Markus Lanz.