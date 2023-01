Bei all den Ankündigungen ist jedoch unklar, wie viele seiner Leopard-Panzer Polen überhaupt der Ukraine zu übergeben bereit ist, auch wenn in polnischen Medien von 14 Stück die Rede ist. "In der Nato besteht eine Panzerkompanie aus 14 Panzern. In der ukrainischen Armee jedoch aus elf", erklärt Marek Świerczyński, Militärexperte des polnischen Analysezentrums Polityka Insight. "Und genaue Angaben, wie viele Leopard-Panzer man der Ukraine übergeben möchte, hat die polnische Regierung bisher nicht gemacht", so Świerczyński weiter.