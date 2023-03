Was verwundert, ist der kleine Hafen von Wieck am Darß. Mit einer Wassertiefe von 1,40 Meter ist es wenig plausibel, dass ein 15-Meter-Segelschiff dort eingelaufen sein könnte. Der Hafenmeister in Wieck am Darß sagte am Mittwoch zur "Ostsee Zeitung": "Wiek auf Rügen würde mehr Sinn machen, wenn die gen Bornholm wollten." Auch gegenüber ZDF Frontal äußerte er Zweifel daran, ob sein Hafen der richtige sei.