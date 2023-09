Spionageverdacht in Wien : Zu viel Putin-Nähe in der OSZE?

In den Siebzigerjahren unter dem Kürzel KSZE ins Leben gerufen von den damaligen deutschen Staatschefs Helmut Schmidt und Erich Honecker als Gesprächsplattform im Kalten Krieg, will die OSZE bis heute weltweit Konflikte befrieden und demokratische Strukturen weltweit stärken. Doch ausgerechnet in Zeiten des Ukraine-Krieges wirkt die Friedensorganisation wie gelähmt. In Wien gilt das Konsensprinzip. Es reicht das Veto eines Landes, um Missionen und gemeinsame Stellungnahmen zu blockieren.



Davon hat Russland seit Ende 2021 reichlich Gebrauch gemacht: Die OSZE konnte ihre Beobachtermissionen in der Ukraine nicht fortführen. Auch die Abstimmung über den OSZE-Vorsitz 2024 blockiert Moskau und auch die Verabschiedung des Haushalts für 2022. "Nach meiner Erinnerung hat Russland seine Mitgliedsbeiträge für das aktuelle und für das vergangene Jahr nicht bezahlt", erzählt Michael R. Carpenter, Botschafter der USA bei der OSZE. Die russische OSZE-Delegation wollte sich zu ausstehenden Zahlungen nicht äußern.



Indes wächst der Unmut der Mitgliedsländer: Im Februar forderten siebzehn Staaten, darunter auch Deutschland, eine interne Prüfung der Parlamentarischen Versammlung der OSZE. “Es ist unsere Pflicht, die Sorgen unserer Kollegen anzuhören,” steht im gemeinsamen Antrag der Delegationen. Denn die Finanzen der Parlamentarischen Versammlung seien demnach seit ihrer Gründung nicht geprüft worden. Doch auch das könnte an dem Veto eines einzigen Mitglieds scheitern. Inzwischen wird über den Ausschluss Russlands offen debattiert.



Bildquelle: picture-alliance / dpa / Lehtikuva