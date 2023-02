Wie prägend diese historischen Erfahrungen waren, zeigt sich nicht nur erst seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine. "Nach dem Zusammenbruch des Ostblocks stand in Polen die West-Integration im Vordergrund. Der Blick nach Russland war aber immer von Skepsis geprägt. Es gab zwar in den letzten 30 Jahren immer wieder Phasen, in denen man sich um eine Normalisierung der Beziehungen bemühte, doch mit dem russischen Einmarsch in Georgien 2008 und der Annexion der Krim waren diese zum Scheitern verurteilt", sagt der Polen-Experte Loew.