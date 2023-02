Projektion: Union legt deutlich zu

Nach der Abgeordnetenhauswahl in Berlin, bei der die CDU klare Gewinne verzeichnen konnte, legt die Union auch bundesweit in der Politbarometer-Projektion deutlich zu: Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, käme die CDU/CSU auf 30 Prozent (plus drei), ihr bester Wert seit gut eineinhalb Jahren. Die SPD könnte mit 20 Prozent (minus eins) rechnen und die Grünen mit 19 Prozent (unverändert). Die FDP erreichte nur noch 5 Prozent (minus eins), die AfD 14 Prozent (minus eins) und die Linke 5 Prozent (minus eins). Die sonstigen Parteien lägen zusammen bei 7 Prozent (plus eins), darunter keine Partei, die mindestens drei Prozent erzielen würde.