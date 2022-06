Während der Corona-Pandemie versprach sie den Briten: "We will meet again" und hat mit ihrer unerschütterlichen Haltung gezeigt, dass sie nach wie vor als beruhigendes und einendes Symbol an der Spitze steht - auch wenn es einsamer um sie geworden ist, seitdem ihr Ehemann und Berater Prinz Philip am 9. April 2021 verstarb. [Ein Leben für die Queen - wer war Prinz Philip?]