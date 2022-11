Marcus Matthias Keupp: Ich kann das genau so bestätigen. Das deckt sich absolut mit meiner Einschätzung. Ohne den russischen Raketenbeschuss auf die Ukraine, der völkerrechtswidrig ist und an der Grenze zum Genozid, wäre diese ganze Episode nicht passiert. Es zeigt uns aber auch die Bedeutung der Ukraine: Noch sagen wir ja immer: "Naja, das ist so weit weg im Osten." Es geht uns aber was an, in zwei Flugstunden sind Sie da.