Krise von Anfang an: Scholz ein Jahr im Amt

Vor allem die FDP muss Scholz an Bord halten. Die Liberalen wurden in allen Landtagswahlen in diesem Jahr abgestraft - Parteichef Lindner glaubt, weil zu wenig liberale Handschrift in der Koalition sichtbar werde. Wahlforscher glauben dagegen, weil die FDP als Störenfried in der Ampel wahrgenommen werde. So wie erst vor einer Woche, als die FDP ein ureigen liberales Projekt innerhalb der Koalition torpedierte, die Reform des Staatsbürgerrechts.