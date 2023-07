Am Donnerstag hatte Selenskyj die bulgarische Hauptstadt Sofia besucht, wo das Parlament sich in einer Erklärung für einen Beitritt der Ukraine zur Nato nach dem Ende des russischen Angriffskrieges aussprach. Am kommenden Mittwoch findet ein Nato-Gipfel in Litauens Hauptstadt Vilnius statt - mit Blick auf den Gipfel forderte Selenskyj zuletzt eine formelle Einladung seines Landes in die Nato.