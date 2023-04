Insgesamt werden in der Ukraine fast jeden Tag getötete Soldaten beigesetzt, manchmal auch mehrere am Tag auf einem einzelnen Friedhof. Und ist die Totenzahl auch insgesamt unklar, so kann sie auf andere Weise gemessen werden - so an Hand der langen Arbeitsstunden für die beiden jungen Totengräber in Krywyj Rih, dem monotonen Rhythmus ihrer Schaufeln und der täglichen Prozessionen von weinenden Hinterbliebenen.