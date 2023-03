Aufgegeben hat die Ukraine den Kampf um Bachmut aber noch nicht, im Gegenteil: Präsident Wolodymyr Selenskyj, der erst vergangene Woche die Frontlinie an der nahegelegenen Stadt Chasiv Yar besucht hat, hält an der Verteidigung fest - und appelliert unermüdlich an den Kampfgeist der ukrainischen Truppen. Was also versprechen sich beide Seiten von dem blutigen Abnutzungskampf?