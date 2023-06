Gefahr aus Belarus? : Polen warnt vor Wagner-Söldnern

Am Wochenende war in Russland ein lange schwelender Machtkampf zwischen der regulären Armee und der privaten Söldnergruppe Wagner eskaliert. Unter der Führung ihres Chefs Jewgeni Prigoschin besetzten die Wagner-Kämpfer, die zuvor an der Seite der russischen Armee den Angriffskrieg gegen die Ukraine mitgeführt hatten, am Samstag erst die südrussische Stadt Rostow am Don und marschierten dann weiter in Richtung Moskau.