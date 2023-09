Der neue Plan sei nun offenbar, die Wagner-Söldner unter einem "Freiwilligen-Label" wieder in die Ukraine zu bringen und dort kämpfen zu lassen. Die Eingliederung Troschews in das Verteidigungsministerium unter Putins engem Vertrauten Sergej Schoigu sei ein Zeichen dafür, dass Russland auf die Söldner in der Ukraine angewiesen ist. Die Gruppe könne durch die Kopplung an das Ministerium aber nicht mehr so eigenständig agieren, wie das unter Prigoschin der Fall gewesen sei.