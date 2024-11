Das Lesestart-1-2-3 -Programm ist eine Initiative zur frühkindlichen Leseförderung in Deutschland, die von der Stiftung Lesen in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung durchgeführt wird. Es richtet sich an Kinder im Alter von einem bis sechs Jahren und deren Eltern und verteilt kostenloses Lesematerial, um das Vorlesen und das frühe Heranführen an Bücher zu fördern. Das Programm besteht aus drei Phasen, bei denen Eltern in den ersten Lebensjahren ihrer Kinder jeweils ein Lesestart-Set erhalten, das Bücher und Tipps zur Leseförderung beinhaltet, um so die Sprach- und Lesekompetenz von Anfang an zu stärken.