2. Liga: Breitenreiter feiert siegreiches 96-Comeback

Trainer André Breitenreiter steht nach sechs Jahren wieder bei Hannover 96 an der Seitenlinie. Sein Team gewann beim SSV Jahn Regensburg. Quelle: dpa / Armin Weigel

André Breitenreiter hat nach 2.183 Tagen ein erfolgreiches Comeback als Trainer des Fußball- Zweitligisten Hannover 96 gegeben. Der ehemalige Spieler und Aufstiegscoach startete mit einem 1:0 (1:0)-Arbeitssieg beim Tabellenletzten Jahn Regensburg in sein drittes Engagement bei den Niedersachsen. Zumindest für eine Nacht steht Hannover wieder auf einem Aufstiegsplatz - dort, wo der Rückkehrer die Saison beenden soll.

Hannovers Ngankam mit dem Tor des Tages

Angreifer Jessic Ngankam sorgte am Freitagabend mit seinem vierten Saisontor in der 35. Minute für das 1:0 (1:0) der Niedersachsen zum Start in die Rückrunde. Am Ende hatte Hannover Glück. Jahn-Joker Noah Ganaus traf in der 89. Minute bei einem Volleyschuss den Pfosten.

Hannover rückte mit 30 Punkten auf Platz zwei vor. Die Regensburger bleiben mit elf Punkten Letzter. Breitenreiter soll in Hannover schaffen, was seinem Vorgänger Stefan Leitl nicht mehr zugetraut worden war, der Aufstieg in die Bundesliga. Das war dem 51-Jährigen 2017 in seiner ersten Amtszeit als 96-Coach schon einmal gelungen.

Es ist schön, wieder zurück zu sein, ich bin froh, mit drei Punkten gestartet zu sein, „ André Breitenreiter

sagte Breitenreiter, der 1992 als Spieler mit 96 den DFB-Pokal gewonnen und den Klub 2017 als Trainer in die Bundesliga geführt hatte, bei Sky, "wir haben nur wenig zugelassen, waren sehr stabil, haben große Mentalität gezeigt, aber es war sicher kein glanzvoller Sieg."

Regensburg bemüht, aber erfolglos

Vor 11.310 Zuschauern im Jahnstadion stellten die Gäste das effektivere Team. Nach einem präzisen Freistoß von Enzo Leopold und einer Kopfballverlängerung von Hyunju Lee war Angreifer Ngankam am langen Pfosten erfolgreich. Zuvor hätte auch der Jahn in Führung gehen können. Eric Hottmann traf den Außenpfosten (13.). Und Winter-Zugang Sargis Adamyan scheiterte bei einer Großchance am gut reagierenden 96-Torwart Ron-Robert Zieler (22.).

In der zweiten Hälfte versuchten die Gastgeber ohne den verletzten Kapitän Andreas Geipl viel. Es fehlte den Oberpfälzern gegen die beste Defensive der 2. Liga jedoch meist an den Mitteln im Offensivspiel - und auch am Schussglück.

