Neuer Keeper für die SGE: Santos ersetzt verletzten Trapp

Der 2023 verpflichtete Nachwuchskeeper sollte eigentlich in Ruhe reifen. Santos bestritt vor seiner Einwechslung vergangenen Samstag beim VfL Wolfsburg (2:1) lediglich 13 Spiele für die U23 in der Regionalliga Südwest. Nun wird der 1,96-Meter-Hüne auch beim Europa-League-Auftakt gegen Viktoria Pilsen (26. September) gebraucht. Sollten ihm keine groben Patzer unterlaufen, könnte er bis zum Klassiker gegen den FC Bayern (6. Oktober) spielen.

Santos' Vorbild ist Nationalkeeper Ederson

Die Eintracht scoutet weltweit - auch bei Torhütern

Wie ist die Eintracht überhaupt auf einen Keeper vom Zuckerhut gekommen, wo doch gemeinhin Deutschland als Torwart-Land gilt? Mit Heurelho Gomes 2013 bei der TSG Hoffenheim gab es in der Bundesliga-Geschichte nur einen brasilianischen Tormann. Doch die Frankfurter Scouting-Abteilung fahndet datenbasiert auf der ganzen Welt nach Talenten. "Über unseren Algorithmus, über Daten", so Hardung, sei man auf Santos aufmerksam geworden.

Danach habe man sich näher mit dem in Vassouras in der Nähe von Rio de Janeiro geborenen und in der Akademie des Traditionsklubs Flamengo ausgebildeten Ballfänger beschäftigt und dann vor Ort Gespräche geführt. "So stellten wir fest, dass es gut passen könnten." 1,6 Millionen Euro soll die Verpflichtung letztlich gekostet haben.