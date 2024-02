3:0 im Topspiel- Leverkusen düpiert Bayern: Meisterkusen?

Sehen so Meister aus? Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso (Mitte) mit Spielern nach dem 3:0 gegen Bayern.

Sekundenschlaf in der Bayern-Abwehr, ein genialer Spielzug und ein Traumsolo: Das waren die entscheidenden Momente des Bundesliga -Gipfeltreffens Bayer Leverkusen Bayern München , das die Werkself mit 3:0 gewann.

Die Leverkusener sind mit jetzt fünf Punkten vor ihrem Verfolger Bayern München dem ersten Meistertitel ein gutes Stück nähergekommen. Hält der Lauf an, dürften sie am Saisonende ihren Beinamen "Vizekusen" lossein.

Bayern-Abwehr schläft

Leverkusens 1:0 resultierte aus einem Einwurf. Während sich die Bayern-Abwehr noch sortierte, schoss der Leverkusener Robert Andrich von außen scharf in die Mitte. Der Ball zischte an Freund und Feind vorbei, landete beim vollkommen freistehenden Josip Stanišić - und der hatte keine Mühe (18. Minute).

"Das 1:0 kannst du normalerweise in der Fünferkette nicht kassieren. Das geht nicht. Das ist ein klarer Konzentrationsfehler. Es schlafen einfach alle", sagte Bayern-Trainer Thomas Tuchel nach dem Spiel bei "Sky".

Den Jubel hatte sich Torschütze Stanišić verkniffen, schließlich ist er von den Bayern an Leverkusen lediglich ausgeliehen.

Josip Stanišić (mitte) trifft zum 1:0, verkneift sich aber den Jubel: Er ist von Bayern München an Leverkusen ausgeliehen.

Bayers 2:0 ein spielerisches Highlight

In der 49. Minute zeigten die Leverkusener, dass sie sich an diesem Abend nicht nur auf vorzügliches Verteidigen verstanden. Die spielerische Klasse blitzte auf, als Álex Grimaldo und Nathan Tella Doppelpass spielten und Grimaldo aus spitzem Winkel zum 2:0 einschoss.

Frimpongs Solo entscheidet das Spiel

Bayern mühte sich nach wie vor mehr schlecht als recht, Leverkusen verteidigte weiterhin überaus geschickt - und konterte: Erst traf Jeremie Frimpong den Pfosten (88.), ehe er nach einem wunderschönen Sololauf mit dem 3:0 in der fünften Minute der Nachspielzeit alles klarmachte.

Bayern Münchens Thomas Müller redete sich danach am "Sky"-Mikrofon in Rage: "Was mir fehlt von uns Spielern: Im Training zeigen wir deutlich bessere Ansätze, weil wir mutig sind, weil wir frei Fußball spielen."