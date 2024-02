Bundesliga: BVB festigt Rang vier mit Sieg gegen Freiburg

Fanproteste auch in Dortmund

Für den BVB war es der sechste Heimsieg gegen Freiburg in Serie. Auch eine zehnminütige Spielunterbrechung brachte den Vize-Meister vor 81.365 Zuschauern nicht aus dem Konzept.

Schokotaler und Tennisbälle flogen aus den Ecken der Südtribüne in der ersten Halbzeit auf den Platz, die Fans machten ihrem Ärger über den bevorstehenden Einstieg eines Investors - wie derzeit in vielen deutschen Fußballstadien - Luft.

Malen mit Doppelpack

Malen erzielte einmal vor und einmal nach der Zwangspause (16./45.+7) seine Saisontore acht und neun, später sorgten auch die Gästefans noch für kurze Unterbrechungen. Kurz vor Schluss belohnte sich dann an seinem 31. Geburtstag auch Füllkrug (87.), der zuvor Malens Treffer aufgelegt hatte.

Dortmunds Coach Edin Terzic hatte die Genesung mehrerer Profis zum Umbau des Teams genutzt. Die im Vergleich zum jüngsten Spiel in Heidenheim auf vier Positionen veränderte Startelf fand besser in die Partie. Schon bei einem von SC-Torhüter Noah Atubolu gehaltenen Fallrückzieher war Malen (13.) der Führung nahe. Drei Minuten später machte es der Niederländer besser. Nach Zuspiel von Füllkrug beförderte er den Ball mit Wucht und Präzision rechts oben in das Freiburger Tor.