In keinem der bisher 31 Saisonspielen verloren und jetzt das Topspiel gegen den FC Bayern 3:0 gewonnen: Simon Rolfes, Sport-Geschäftsführer bei Bayer Leverkusen, im Interview. 10.02.2024 | 3:19 min

Halbfinale am 2. und 3. April

Die Partien finden am 2. und 3. April statt, das Finale steigt am 25. Mai im Olympiastadion in Berlin.