Fan-Proteste: Union - Wolfsburg am Rande des Abbruchs

Fan-Proteste gegen die Deutsche Fußball Liga haben am Bundesliga -Samstag in mehreren Stadien zu teils langen Verzögerungen geführt. Nur zwei der fünf Nachmittagsspiele wurden ohne Zwischenfälle zu Ende gespielt.

Tennisbälle im Union-Stadion

In einer weiteren Durchsage sagte er: "Wir sind so, so kurz davor dieses Spiel nicht weiter austragen zu können."

Beide Mannschaften in Kabine geschickt

13 Minuten Stopp in Mönchengladbach

Einige Gruppen gegen Investor-Einstieg

In mehreren Stadien waren wieder Spruchbänder zu sehen. "Nachhaltiges Wachstum statt schnelles Geld" war beispielsweise in Augsburg zu lesen. In Mönchengladbach stand unter anderem: "Nein zum Ligainvestor!" In Berlin war zu lesen: "Private-Equity-Heuschrecken ohne Einflussnahme? Verkauft uns nicht für dumm."