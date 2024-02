Wie Bayern Leverkusen schlagen will: Alles zum Topspiel

Gipfeltreffen in der Bundesliga : Wie der FC Bayern Leverkusen schlagen will

von Maik Rosner 10.02.2024 | 07:31 |

Was spricht im Gipfeltreffen in Leverkusen für den Verfolger aus München? Auf wen und was kommt es besonders an? Fragen und Antworten zum Titelverteidiger und Rekordmeister.