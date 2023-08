10.000 Meter, Männer (18.25 Uhr): Nils Voigt vom TV Wattenscheid ist für das DLV-Team dabei, um den Titel laufen aber andere. Den gewann zuletzt zweimal in Serie Joshua Cheptegei aus Uganda. Die Äthiopier Berihu Aregawi und Selemon Barega liefen in diesem Jahr bislang die besten Zeiten.



100 Meter, Männer (19.10 Uhr): Für den prestigeträchtigen Titel gibt es einige Anwärter. Im Vorjahr gewann Fred Kerley, der locker ins Halbfinale einzog. Der Jamaikaner Oblique Seville zog überraschend als Vorlauf-Schnellster ins Halbfinale ein. Vielleicht gewinnt in Ferdinand Omanyala aber auch ein Kenianer. Olympiasieger Marcell Jacobs wendete ein vorzeitiges Aus nach dem Vorlauf nur mit Mühe ab. Julian Wagner, der einzige deutsche Vertreter, war dagegen chancenlos. Der Erfurter kam in 10,31 Sekunden nicht an seine Saisonbestleistung von 10,11 Sekunden heran.