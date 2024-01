EM in Köln: DHB-Team erwartet gegen Island "Handball-Fest"

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason erwartet in EM-Gegner Island einen ebenbürtigen Kontrahenten. "Das ist eine Mannschaft, die von der Qualität her so ist wie wir. Sie sind eine große Gefahr", sagte der 64-Jährige vor dem EM-Spiel gegen sein Heimatland am heutigen Donnerstag (Anwurf 20:30 Uhr/ZDF ab 20:15 Uhr) und prognostiziert: