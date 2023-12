Vor Spiel gegen Bayern: Mehr Frust als Lust bei Eintracht

Eintracht-Trainer Toppmöller fordert mehr Biss

Eintracht-Aufsichtsrat tagt

Klar, Sportvorstand Markus Krösche will im Winter den Kader aufpeppen. Vor allem im Angriff herrscht nach dem Abgang von Randal Kolo Muani ja noch Handlungsbedarf. 95 Millionen Euro spülte der Last-Minute-Verkauf des Torjägers in die Kassen.

Dem Vernehmen nach soll Manager Krösche schon am kommenden Montag in der Aufsichtsratssitzung drängende Fragen zur sportlichen Entwicklung beantworten. Und dann geht es indirekt auch um die Arbeit seines Wunschkandidaten Toppmöller, der doch wegen seiner Eintracht-Verbundenheit mit offenen Armen empfangen wurde.

Die Toppmöllers mit Eintracht-Verbundenheit

Neuzugänge schlagen ein, aber nur anfangs

In der Mainmetropole trat er im Sommer erstmals in einer Chefrolle an. Toppmöller schwamm sich nach Anfangsschwierigkeiten schnell frei: Seine Ansagen kamen an, die Arbeit gegen den Ball folgte klaren Prinzipien.