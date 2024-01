Bundesliga-Re-Start: Bayer sucht, Bayern jagt, Köln hofft

Aktuell steht Deutschland in der entsprechenden Wertung knapp vor England auf Rang zwei. Bleibt das so, reicht auch Platz fünf in der Bundesliga für die Champions League. Je nach Ausgang des DFB-Pokal-Finals würde in diesem Fall zudem Rang acht, derzeit belegt vom SC Freiburg , noch zur Teilnahme am internationalen Geschäft berechtigen.