Bundesliga: Wie die Bayern Leverkusen angreifen wollen

Mit der Winterruhe beim FC Bayern wird es an diesem Dienstag vorbei sein: Trainer Thomas Tuchel startet mit seiner Mannschaft in die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte der Bundesliga . Für 16 Uhr ist eine öffentliche Einheit angesetzt, und der erwartete Andrang der Fans wird die Kicker rasch an die auch intern großen Erwartungen für 2024 erinnern.