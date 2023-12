Wintertransfers in der Bundesliga: Wer's am nötigsten hat

In den meisten europäischen Top-Ligen öffnet das Transferfenster am 1. Januar 2024, so auch in Deutschland. Besonders interessant ist aber der Deadline Day - also der Tag, an dem das Transferfenster schließt.



In den europäischen Top-Ligen - dazu zählen die Bundesliga (Deutschland), die Premier League (England), La Liga (Spanien), die Serie A (Italien) und die Ligue 1 (Frankreich) - schließt das Wintertransferfenster am 1. Februar 2024.



Nach Österreich (Deadline 6. Februar) oder in die Türkei (Deadline 9. Februar) könnten Spieler auch später verkauft oder ausgeliehen werden.



In Saudi-Arabien, wohin viele internationale Topstars gewechselt waren, schließt das Fenster schon am 30. Januar.